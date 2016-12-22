Порошенко ответил на предложение Турчинова о завершении АТО в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что нельзя отменить антитеррористическую операцию (АТО) на востоке Украины, одновременно не предоставив армии возможность «действовать адекватно в условиях агрессии». Так он ответил на вопрос о возможной отмене режима АТО, говорится в сообщении на сайте администрации украинского президента.
«Если мы отменим АТО и в то же время не предоставим военным права действовать адекватно в условиях агрессии — оставим Украину беззащитной», — заявил Порошенко.
Глава Украины также рассказал, что поручил разработать законопроект «О реинтеграции оккупированных территорий Донбасса». «Он охватывает целый ряд мероприятий и шагов, которые надо будет осуществить для обеспечения реинтеграции, для определения правового режима», — заявил президент.
Порошенко подчеркнул, что ключевым положением этого закона будет возвращение территорий Донбасса под контроль Украины. Документ будет разработан на основе минских договоренностей.
13 июня секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов потребовал изменить формат военной операции в Донбассе. Для этого он предложил отменить действие режима антитеррористической операции, поскольку она не позволяет эффективно защитить страну от «гибридной агрессии со стороны РФ».