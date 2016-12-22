На Украине назвали причину задымления на Чернобыльской АЭС

Причиной задымления на Чернобыльской АЭС, которое произошло 13 июня, стало курение в «неположенном месте». Об этом говорится на сайте Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.

«На сегодня ядерного топлива на энергоблоке № 3 ЧАЭС нет, в помещениях, где случилось задымление, технологическое оборудование отсутствует», — уточнили в ведомстве. Радиационный фон на территории АЭС не изменился.

Задымление в одном из помещений третьего энергоблока на Чернобыльской АЭС произошло 13 июня в 16:00 мск. Задымление было быстро ликвидировано. Как уточняло агентство «БелТА», загорелись не радиоактивные, а бытовые отходы.

Третий энергоблок на Чернобыльской АЭС запустили в 1981 году, а в декабре 2000 года его навсегда остановили по решению властей. Трагедия на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Тогда взорвался четвертый энергоблок электростанции. В результате аварии от радиации пострадали 19 регионов России, в которых проживали 2,6 млн человек.