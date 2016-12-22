Лидер партии Fine Gael 38-летний Лео Варадкар стал самым молодым премьер-министром Ирландии, который кроме прочего является открытым геем. Об этом пишет Reuters.



Кандидатуру Варадкара утвердили депутаты дойла — нижней палаты парламента страны. Сразу после голосования депутатов Варадкар отправится в резиденцию президента Майкла Хиггинса и получит из его рук «офисную печать» — атрибут исполнительной власти. Кроме того, в ближайшее время Варадкар обнародует состав нового кабинета министров.



«Если мое избрание сегодня показывает что-либо, то это то, что в нашей стране не работают предрассудки», — сказал Варадкар после того, как 2 июня победил на внутрипартийных выборах нового главы Fine Gael.



Лео Варадкар пришел на смену премьер-министру Энду Кенни, который в ночь на 18 мая сложил с себя полномочия лидера партии. Варадкар был избран вместо Кенни, получив 60% голосов, — так он обошел своего единственного соперника Саймона Коувени и стал основным претендентом на пост главы правительства Ирландии.



«Когда мой отец путешествовал за 5 тыс. миль, чтобы построить новый дом в Ирландии, я сомневался, что когда-нибудь исполнится его мечта, что его сын однажды вырастет и станет лидером — таким, что по его действиям будут судить и о его отце», — сказал Варадкар.



Тот факт, что на пост премьера был избран открытый гей, едва упоминается в местных СМИ, однако эта ситуация говорит о том, как далеко продвинулось общество Ирландии, отмечает агентство.

О своей сексуальной ориентации Варадкар сообщил в 2015 году, когда занимал пост министра здравоохранения Ирландии.