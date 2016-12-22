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Лео Варадкар стал самым молодым премьер-министром Ирландии
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Лео Варадкар стал самым молодым премьер-министром Ирландии
Общество, 17:24
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Лео Варадкар стал самым молодым премьер-министром Ирландии

Лидер партии Fine Gael 38-летний Лео Варадкар стал самым молодым премьер-министром Ирландии, который кроме прочего является открытым геем. Об этом пишет Reuters.

Кандидатуру Варадкара утвердили депутаты дойла — нижней палаты парламента страны. Сразу после голосования депутатов Варадкар отправится в резиденцию президента Майкла Хиггинса и получит из его рук «офисную печать» — атрибут исполнительной власти. Кроме того, в ближайшее время Варадкар обнародует состав нового кабинета министров.

«Если мое избрание сегодня показывает что-либо, то это то, что в нашей стране не работают предрассудки», — сказал Варадкар после того, как 2 июня победил на внутрипартийных выборах нового главы Fine Gael.

Лео Варадкар пришел на смену премьер-министру Энду Кенни, который в ночь на 18 мая сложил с себя полномочия лидера партии. Варадкар был избран вместо Кенни, получив 60% голосов, — так он обошел своего единственного соперника Саймона Коувени и стал основным претендентом на пост главы правительства Ирландии.

«Когда мой отец путешествовал за 5 тыс. миль, чтобы построить новый дом в Ирландии, я сомневался, что когда-нибудь исполнится его мечта, что его сын однажды вырастет и станет лидером — таким, что по его действиям будут судить и о его отце», — сказал Варадкар.

Тот факт, что на пост премьера был избран открытый гей, едва упоминается в местных СМИ, однако эта ситуация говорит о том, как далеко продвинулось общество Ирландии, отмечает агентство. 

О своей сексуальной ориентации Варадкар сообщил в 2015 году, когда занимал пост министра здравоохранения Ирландии.

Теги: Ирландия , премьер-министр , гей , Лео Варадкар
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