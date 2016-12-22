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Минтруд предложил оставить пособия по безработице на прежнем уровне
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Минтруд предложил оставить пособия по безработице на прежнем уровне
Экономика, 18:52
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Минтруд предложил оставить пособия по безработице на прежнем уровне

Минтруд предлагает оставить на уровне текущего года пособия по безработице на 2018 год. Об этом говорится на федеральном портале проектов нормативных актов.

Согласно проекту, минимальная величина пособия составит 850 руб., максимальная — 4900 руб.

Ранее, в январе, директор департамента занятости населения Минтруда Михаил Кирсанов сообщил, что министерство разрабатывает законопроект, согласно которому максимальный размер пособия будет увеличен до 8000 руб.

Согласно отчету Минтруда, опубликованному в апреле 2017 года, уровень безработицы в России составляет 5,6% от экономически активного населения. Согласно прогнозам ведомства, в 2017 году число безработных может превысить 5,8–5,9%.

Теги: безработица , Минтруд , пособия
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