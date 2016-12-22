Спецслужбы Украины запретили блогеру Варламову въезд на территорию страны

Служба безопасности Украины (СБУ) запретила российскому блогеру Илье Варламову въезд на территорию страны, сообщает украинское издание «Апостроф», ранее обратившееся в спецслужбу с запросом.

В поступившем в издание ответе говорится, что решение о запрете на въезд в отношении Варламова вынесено в соответствии с ч. 3 ст. 13 закона «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства».

Согласно действующему на Украине законодательству, основанием для запрета на въезд иностранца в страну может стать поездка на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народной республик или вошедшего в состав России Крыма, которые украинские власти считают временно оккупированными территориями.

После присоединения Крыма к России Варламов несколько раз ездил на полуостров, сделав ряд фоторепортажей.

В конце мая 2017 года глава Государственной пограничной службы Украины Виктор Назаренко заявил, что въезд на Украину запрещен 40 российским артистам, посещавшим Крым. В черный список попали Лолита Милявская, Юлия Самойлова, Наташа Королева, Николай Добрынин, Людмила Артемьева.



Глава Госпогранслужбы отметил, что всего в 2017 году Украина запретила въезд для 2,5 тыс. иностранцев, из них 616 — граждане России.