В Пензенской области завели дело на проигравшего 1 млн руб. инкассатора

В Пензенской области, в городе Нижний Ломов, возбудили уголовное дело против старшего инкассатора Пензенского областного управления Российского объединения инкассации Банка России (ЦБ). Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте прокуратуры Пензенской области.

По данным прокуратуры, инкассатор в июне 2017 года присвоил сданные ему на хранение более 1,9 млн руб. Из них 1 млн руб. молодой человек проиграл в интернете «за прошедшие праздничные и выходные дни». Сотрудники полиции изъяли остатки присвоенных денег у инкассатора.

По факту присвоения денег в отношении инкассатора возбудили уголовное по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение денежных средств в особо крупном размере). Статья предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

В мае 2017 года в Нижнем Тагиле, как сообщало «РИА Новости», бывший инкассатор и его подельник были приговорены к условному сроку за похищение более 1 млн руб. и инсценировку нападения. По версии следствия, в феврале 2017 года сотрудник Российского объединения инкассации «Росинкас» вместе с подельником присвоил вверенные ему деньги, а коллегам заявил, что на него напали неизвестные.