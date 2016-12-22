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Координатор «Открытой России» Баронова объявила об уходе из движения
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Координатор «Открытой России» Баронова объявила об уходе из движения
Политика, 16:57
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Координатор «Открытой России» Баронова объявила об уходе из движения

Мария Баронова намерена оставить свой пост координатора «Открытой России» в ближайшие полгода, рассказала РБК сама активистка.

По ее словам, она уйдет из движения до 2018 года. «Постараюсь закончить свои дела и наладить краудфандинг. Год за годом слушаю оскорбления, что не устраиваю либеральную оппозицию. А если не устраиваю — значит, нужно еще чем-то заняться», — заявила Баронова.

Вопрос о кандидате на ее место, по словам Бароновой, стоит адресовать Михаилу Ходорковскому (основателю «Открытой России». — РБК). «Найти подходящую кандидатуру будет достаточно сложно. Пока вариантов нет», — отметила активистка. Говоря о планах на ближайшее время, Баронова сказала, что «просто хотела бы две недели спать в каком-то отеле, пусть даже в Подмосковье». «Никуда уезжать из России, в том числе ради учебы, я не собираюсь», — добавила правозащитник.

Обсуждение возможного ухода Бароновой продолжалось длительное время, рассказала РБК пресс-секретарь Ходорковского Кюлле Писпанен. «Об уходе узнала сегодня – обсуждали давно. Это Машино решение: если она пишет, что так решила, значит действительно так решила, посовещавшись предварительно с Ходорковским. Без обсуждений с ним не могло бы принято никаких решений», - заявила Писпанен. По ее словам, она не знает, есть ли уже сейчас кандидаты на должность Бароновой.

В октябре 2014 года Баронова заявила, что возглавит проект Ходорковского. В ноябре 2016 года ее избрали одним из 11 членов совета движения на учредительной конференции «Открытой России». В январе 2017 года она возглавила московское отделение «Открытой России», затем ее переизбрали в совет движения.

Теги: правозащита , Мария Баронова , "Открытая Россия"
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