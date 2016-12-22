Людей, купающихся в неположенных местах в Подмосковье, начнут штрафовать. Об этом сообщил начальник регионального управления МЧС России Сергей Полетыкин, передает «РИА Новости».

По словам Полетыкина, в данный момент этот вопрос прорабатывается.

«Губернатором дано поручение. В этом году, я думаю, все-таки изменения административно-технические будут внесены, и за купание в неустановленном месте мы будем штрафовать нерадивых граждан», — сказал Полетыкин. При этом размер штрафа он не сообщил, сказав, что это «пока секрет».

Столичный Роспотребнадзор 5 июня назвал восемь зон отдыха, где разрешено купание в Москве. По данным ведомства, купаться можно в зонах: «Серебряный Бор — 2», «Серебряный Бор — 3», Тропарево, пляжный комплекс «Бич Клаб», Большой городской пруд, озеро Черное, Школьное озеро и озеро Белое.