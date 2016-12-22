«Роснефть» вместе с партнерами вложит в освоение шельфа около $8,4 млрд

Общая сумма инвестиций, которые компания «Роснефть» совместно с партнерами в ближайшие пять лет планирует вложить в освоение российского шельфа, составляет около $8,4 млрд. Об этом сообщает Reuters.

Введенные западными странами санкции в прошлые годы затормозили освоение месторождений на шельфе. Несмотря на это, в ближайшее время компания планирует совместно с партнерами вложить крупные инвестиции в освоение шельфа. «Суммарный объем инвестиций в освоение континентального шельфа Российской Федерации совместно с партнерами по проектам на ближайшие пять лет оценивается в 480 млрд руб.», — сообщили в «Роснефти».

При этом в компании отметили, что освоение подводных месторождений ведется с применением российских технологий. К ограничениям, которые ввел Запад, «Роснефть» уже адаптировалась. «Российские нефтегазовые компании адаптировались к санкционным ограничениям и продолжают развивать сложные проекты на шельфе Арктики, привлекая российских подрядчиков и используя в том числе и собственные инновационные разработки», — сообщили в «Роснефти». В компании подчеркнули, что будут продолжать работу вне зависимости от того, будут отменены санкции или нет.

Ранее, в начале апреля, стало известно, что «Роснефть» намерена вложить в освоение месторождений на арктическом шельфе 250 млрд руб. Работы в море Лаптевых, Баренцевом и Карском морях компания планирует начать в 2018 и 2019 годах.