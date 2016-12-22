Трамп назвал раненого конгрессмена своим другом

Президент США Дональд Трамп заявил, что глубоко опечален кровопролитием в городке Александрия (штат Виргиния), где неизвестный ранил из автоматической винтовки конгрессмена Стива Скализа.

«Вице-президенту и мне сообщили о стрельбе в Виргинии и мы внимательно следим за развитием событий. Мы глубоко опечалены этой трагедий. Наши мысли и молитвы сейчас с членами Конгресса, их сотрудниками и всеми пострадавшими», - говорится в заявлении Трампа.

Одновременно на странице Трампа в сети Twitter появилась, в которой президент назвал раненого конгрессмена «настоящим другом и патриотом».

В среду, 1 июня, член Конгресса США, республиканец Стив Скализ получил ранение в бедро во время стрельбы, устроенной неизвестным на поле для бейсбола в городке Александрия неподалеку от Вашингтона. Вместе с конгрессменом ранение получили по меньшей мере еще один человек — помощник Скализа.