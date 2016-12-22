Минобороны опровергло сообщения о взрывчатке на базе Северного флота

Министерство обороны опровергло сообщение о 2 тоннах взрывчатки, найденных на базе Северного флота в Мурманской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу военного ведомства.

В Минобороны подчеркнули, что два закопанных в грунте резервуара были найдены «в значительном удалении» от объектов Северного флота на территории бывшего склада стройматериалов. Внутри резервуаров было обнаружено вещество «для разрушения скальной породы», пояснили в ведомстве.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на ФСБ сообщил о двух тоннах бесхозной взрывчатки на базе Северного флота. По данным спецслужбы, взрывчатка была найдена возле одного из военных объектов. После этого были приняты меры по предотвращению ЧП.

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