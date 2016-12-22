ЛУКОЙЛ сократит добычу нефти на 1% в России из-за сделки с ОПЕК

ЛУКОЙЛ планирует на 1% сократить добычу нефти и конденсата в России в 2017 году по сравнению с уровнем 2016 года из-за действия соглашения с ОПЕК по ограничению добычи нефти. При этом общую добычу нефти и газа компания намерена увеличить на 1–2% к уровню 2016 года. Об этом журналистам 14 июня рассказал первый вице-президент компании, курирующий финансы, Александр Матыцын. По его словам, если бы не действие соглашения, компания бы нарастила добычу углеводородов на 4–5% в 2017 году.

ЛУКОЙЛ добыл в России в 2016 году 83,2 млн т нефти против 85,6 млн т в 2015 году, в целом по компании — 91,9 млн т. Таким образом, добыча в России в 2017 году может составить 82,4 млн т.

Для сокращения добычи нефти, по словам Матыцына, откажутся от геолого-технических работ по увеличению извлечения нефти на низкорентабельных месторождениях. По его словам, такие мероприятия можно в любой момент возобновить. Он позитивно оценил эффект для компании от продления пакта с ОПЕК (до конца марта 2018 года). «Это стабилизировало цены на нефть, что предполагает стабильность будущих капзатрат», — объясняет он.

Компания полагает, что снижение добычи не окажет существенного воздействия на ее финансовый результат. «Мы не сокращали инвестиции в добычу нефти из-за действия соглашения с ОПЕК в 2017 году. Они составят 550 млрд руб., примерно 85% из которых потратят на разведку и добычу, из них 70% — на российские проекты», — сказал Матыцын. По сравнению в 2016 годом рост капзатрат составил 7,5% (511,5 млрд руб. в 2016 году). Топ-менеджер подчеркнул, что инвестиции в свои зарубежные проекты, кроме Ирака и Узбекистана, компания снижает. Ряд проектов в Африке, включая геолого-разведочные проекты в Нигерии, Гане и Камеруне, пока заморожены и находятся в стадии принятия инвестрешения.

В своем прогнозе на ближайшие десять лет компания закладывает цену на нефть в $50 за баррель и в первую очередь будет рассматривать для вложений те проекты, которые рентабельны при этой цене, подчеркнул топ-менеджер. На 2017 год в бюджете компании заложена цена на нефть $40 за баррель.