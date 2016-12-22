В Анкаре в результате взрыва в промышленной зоне погибли два человека

В результате взрыва в столице Турции Анкаре погибли по меньшей мере два человека, еще трое получили ранения. Об этом сообщает агентство Hurriyet.
Фотографии с места происшествия в своем Twitter опубликовало агентство Anadolu.
По данным агентства, взрыв произошел в промышленной зоне Иведик в районе Серхат, где проводилась продажа моторного масла и автомобильных запчастей. После взрыва в здании начался пожар. На месте работают пожарные и бригады скорой помощи. Как сообщает агентство Milliyet, пожарные уже локализовали огонь.
В феврале на юго-востоке Турции в городе Вираншехире произошел взрыв заминированного автомобиля, в результате которого погиб трехлетний ребенок. Теракт произошел возле дома, в котором проживают семьи судей и прокуроров.