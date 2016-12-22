Учителя Забайкалья устроили пикет с требованием выплатить им отпускные

В городе Петровск-Забайкальский 48 учителей из четырех школ и одного детского сада вышли на пикет с требованием разблокировать счета 16 учебных заведений, чтобы учителя и воспитатели смогли уйти в отпуска. Об этом сообщается в пресс-релизе, который опубликован на сайте Федерации профсоюзов Забайкалья.

Пикет прошел на улице 50 лет ВЛКСМ и продолжался в течение двух часов. Протестующие вышли с лозунгами: «Власть не оставила нам выбора», «Правительство, вспомни об учителе!», «Униженный учитель — плохое образование», «МРОТ — по закону!», «Даешь открытие всех счетов!» и другими обращениями. Акцию контролировала полиция, опасаясь, что пикетчики перекроют дорогу.

По словам председателя районной организации городского профсоюза работников народного образования Натальи Федоровой, педагоги получили только зарплату за май. При этом, по решению суда в расчетных листках была указана сумма, которая включает положенные им отпускные деньги. Город задолжал работникам образования по отпускным более 800 тыс. руб. При этом, по ее словам, счета образовательных учреждений заблокированы на сумму около 30 млн руб.

По словам Федоровой, власти использовали «недостойные методы воздействия на работников» в виде «устного запрета» выхода на публичное мероприятие, нарушая этим норму 31-й статьи Конституции России.

Председатель комитета по образованию администрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский» Николай Островский, выступивший перед пикетчиками, заявил, что в муниципалитете нет денег на разблокировку счетов. Однако, по его словам, отпускные деньги пришли, и их выплатят «на этой или следующей неделе».

Региональное Минобразования заявило, что проблема «муниципальная» и длится несколько лет. «Блокировка счетов в муниципальных районах происходит из-за долгов местной власти ресурсоснабжающим организациям, — отметил министр образования Забайскальского края Андрей Томских. По его словам, край «ничего не должен с точки зрения субвенции (помощи за счет средств из госбюджета. — РБК)», поступающей в муниципалитет для выплаты зарплаты педагогам и воспитателям. Он добавил, что эту проблему должны решать муниципальные власти.

Министр считает, что в Петровск-Забайкальске задолженность по исполнительным листам равняется почти 50% от всей задолженности образовательных учреждений края, то есть «47 из 83 млн».

По данным портала Тайга.инфо, проблемы с выплатой зарплат бюджетникам в Забайкальском крае начались в 2015 году. В тот год в регионе начались протесты. Во время забастовки учителей, которая прошла в марте, на работу не вышли «несколько десятков педагогов».