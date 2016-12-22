В Минобороны заявили об отсутствии западной помощи Алеппо

Международные организации и страны Запада, призывавшие в ходе операции по освобождению восточных районов сирийского Алеппо от боевиков к незамедлительной организации поставок гуманитарной помощи, не доставили их жителям «ни килограмма продуктов», заявил бывший начальник Центра по примирению враждующих сторон группировки войск в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.

«Ни одно из этих государств и международных организаций не доставило ни килограмма продуктов людям, покинувшим свои дома в Восточном Алеппо. Кроме России помощь жителям Алеппо поступила от Белоруссии, Армении, Азербайджана и Сербии», — заявил Савченко в ходе видеомоста с Сирией, сообщает корреспондент РБК.

Генерал особо отметил, что в освобожденных от боевиков районах Алеппо были обнаружены несколько складов с доставленными из-за рубежа продуктами, медикаментами и медицинским оборудованием.

«Эти продукты и лекарства предназначались только террористам и членам их семей, а население Восточного Алеппо в это время страдало от недоедания и болезней», — пояснил Савченко.

По его словам, специалисты российского центра по примирению ежедневно проводят в различных районах Алеппо гуманитарные акции, с начала августа 2016 года жителям города в ходе таких акций передано 851 т продовольствия.