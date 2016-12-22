Следователи пришли с обысками в офис «дочки» «Россетей»

Следователи провели обыски в офисе энергетической компании «МРСК Центр» («дочка» компании «Российские сети») на 2-й Ямской улице в Москве. Об этом сообщают «Интерфакс» и ТАСС.

В разговоре с РБК представитель компании заявил, что «никаких обысков» в компании не было. «Следственные действия в офисе организации на 2-й Ямской улице связаны с бывшим гендиректором компании Дмитрием Гуджояном <...> по налоговым отчислениям в период его работы», — уточнила начальник департамента по связям с общественностью компании Евгения Фисенко.​



«Они [следователи] провели беседы с некоторыми работниками, запросили какие-то документы, которые были им предоставлены», — сообщила Фисенко. Она уточнила, что Гуджоян находился на посту директора МРСК Центра с 2010 года по 2013 год.

По данным агентства «Интерфакс», у офиса компании некоторое время находился микроавтобус, возле которого стояли полицейские. Вход и выход в здание был открыт, сотрудники свободно покидали офис. Около 13:15 следователи покинули территорию офиса. При этом ТАСС со ссылкой на Евгению Фисенко сообщал о том, что компания подтвердила проведение обысков.

​Ранее Life сообщил об обысках в офисе МРСК Центра. По данным издания, представители ФСБ изъяли экономическую документацию; сотрудники «жаловались» на то, что работа «практически парализована». Кроме того, Life сообщил об обысках в кабинетах руководства компании.