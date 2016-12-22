Володин анонсировал принятие закона об отношениях человека и робота

Будущее человечества лежит в развитии робототехники и создании технологий искусственного интеллекта. Не исключено, что в будущем Госдума будет принимать законы, регулирующие отношения людей и роботов. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании нижней палаты, передает «Интерфакс».

«Перспектива развития — в робототехнике, создании искусственного интеллекта, и мы с вами в ближайшее время через несколько лет будем принимать закон об отношениях человека и робота, за этим будущее», — отметил спикер, призвав «подходить к этому взвешенно».

Такое заявление Володина прозвучало, после того как он прокомментировал идею создать при Госдуме «совет блогеров».

В международном праве могут появиться нормы, регулирующие безопасное взаимодействие человечества и искусственного интеллекта. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума заявил вице-премьер Игорь Шувалов. Зампред правительства говорил, что человечеству, возможно, придется заключить соглашение на международном уровне, чтобы исключить опасное воздействие машинного разума. По мнению Шувалова, «это уже повестка сегодняшнего дня».

Председатель правительства Дмитрий Медведев ранее предложил заменить роботами членов сборной России по футболу.