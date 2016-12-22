На Урале нашли пропавшего в лесу четырехлетнего мальчика

В Свердловской области нашли пропавшего в лесу четырехлетнего мальчика. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте СКР по Свердловской области.

Утром 14 июня ребенок был найден живым в 7 км от места пропажи возле опоры линии электропередачи. Он находится в тяжелом состоянии, в настоящий момент мальчика вертолетом доставили в Екатеринбург, сообщает портал E1. В операции по поиску ребенка принимали участие сотрудники СКР, МВД, МЧС с использованием специальной техники, а также волонтеры из поисковых отрядов «Сокол» и «Лиза Алерт».

По данным следствия, утром 10 июня 2017 года в районе Рефтинского водохранилища пропал мальчик, который отдыхал у водоема вместе с родителями. Мальчик пошел с отцом за дровами в лес, они прошли около 100 м от палатки. Затем ребенок захотел вернуться к матери, и отец отпустил сына. По дороге к палатке мальчик исчез.

По факту пропажи ребенка СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Родители мальчика прошли проверку на детекторе лжи, который показал их непричастность к исчезновению ребенка. По информации ведомства, мальчика видели рыбаки на берегу водохранилища. По их словам, он перепутал одну из их палаток со своей и, поняв, что ошибся, вернулся обратно в лес.