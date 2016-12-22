В Кремле заявили о «боли» при чтении житейских обращений граждан к Путину

В Кремле «с болью» читают житейские обращения граждан к президенту, которые должны решаться местными властями, до которых «не достучаться». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о темах, которые больше всего волнуют россиян, сообщает «Интерфакс».

По словам Пескова, большинство вопросов, которые люди хотели бы задать Владимиру Путину, связаны с житейскими историями. «Они могут и должны решаться местными властями. Граждане сетуют, что им проще «достучаться» до президента, чем до руководства собственных регионов», — сказал Песков, отметив, что такие обращения «смотреть и читать весьма больно».

Песков подчеркнул, что социальные вопросы по-прежнему остаются «на ведущих позициях повестки дня». Они связаны с социальным обеспечением, зарплатами, пенсиями, социальными пособиями, проблемами в сфере ЖКХ и многие другие, объяснил пресс-секретарь. На данный момент массив поступивших вопросов составляет 1,6 млн штук, добавил Песков.



Ранее в среду, 14 июня, Дмитрий Песков подтвердил, что с участниками «Прямой линии» проводились предварительные встречи. При этом он отказался считать это репетицией пресс-конференции. «Это неправильно — называть какой-то репетицией, здесь репетиции абсолютно невозможны», — заявил Песков. Он подчеркнул, что это «не инструктаж», а «информационная встреча». «Люди же должны знать — многие приехали из других городов — куда приехали, как будет проходить передача, как все организовано», — пояснил он.



Ранее двое участников прямой линии президента рассказали РБК, что в пансионате Управделами президента прошел инструктаж гостей «Прямой линии с Владимиром Путиным». По словам собеседников, туда приглашены были также экс-министр финансов Алексей Кудрин и политик Ирина Хакамада.



«Прямая линия с Владимиром Путиным» — передача, которая проходит ежегодно. В ходе программы президент отвечает на вопросы жителей России. Эти вопросы присылаются заранее из разных регионов страны.