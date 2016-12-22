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Метеорологи зафиксировали рекордно низкое давление в Москве
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Метеорологи зафиксировали рекордно низкое давление в Москве
Общество, 13:32
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Метеорологи зафиксировали рекордно низкое давление в Москве

Метеорологи 13 и 14 июня зафиксировали ​рекордно низкое атмосферное давление в Москве. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

В среду, 14 июня, показания барометра на метеостанции ВДНХ упали до отметки 731,5 мм ртутного столба. Синоптики предупреждают, что атмосферное давление на 15 единиц ниже нормального. В связи с этим могут возникать недомогания не только у метеозависимых людей, но и у «вполне здоровых». Люди могут испытывать чувство сонливости и снижение работоспособности, отметили синоптики.

В начале июня синоптики сообщали о рекордно низком атмосферном давлении в Москве, побившем рекорд 1941 года. Барометры 1 июня 2016 года показали 733,2 мм рт. ст., синоптики отметили, что это самый низкий показатель за последние 60 лет.

Теги: Москва , атмосферное давление , Погода
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