Орловский суд отказался смягчить наказание Олегу Навальному

Суд отказал Олегу Навальному, который отбывает наказание в колонии в Орловской области по «делу Ив Роше», в смягчении наказания или замене реального срока условным. По словам прокурора, он «злостный нарушитель» режима

Урицкий районный суд отказал Олегу Навальному — брату оппозиционного политика и основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального в ходатайстве о замене оставшегося срока на штраф или обязательные работы, сообщает издание «Орловские новости».

Против смягчения приговора выступили прокурор и представитель колонии. Они заявили, что Олег Навальный — злостный нарушитель режима исправительной колонии. По словам адвоката Олега Навального, нарушения, которые вменяют осужденного, не нарушают правил общежития, а требования, которые предъявляет колония, в обществе не допустимы. Суд аргументы защиты не принял.

Олег Навальный отбывает наказание в ИК-5 (Нарышкино, Орловская область) по делу о мошенничестве при работе с компаниями «Ив Роше Восток» и «МПК». Алексей Навальный приговорен по этому же делу к трем годам условно.

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш прокомментировала итоги заседания в своем Twitter. «Итоги суда Олега Навального: суд решил, что не сформировалось законопослушное поведение и отказал в ходатайстве о смягчении наказания», — написала она.