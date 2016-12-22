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Кремль заявил о нежелании входить в санкционное противостояние с Западом
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Кремль заявил о нежелании входить в санкционное противостояние с Западом
Политика, 12:50
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Кремль заявил о нежелании входить в санкционное противостояние с Западом

Россия не хотела бы входить в очередное санкционное противостояние с Западом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Что касается конкретно очередных санкционных устремлений наших коллег, то нам не хотелось бы, чтобы мы опять входили в это санкционное пике», — сказал Песков. При этом он подчеркнул: «Это не наш выбор».

Песков также прокомментировал сообщения о том, что сенат конгресса США намерен инициировать принятие новых санкций в отношении России. По его словам, нужно оценивать то, что «уже становится явью». Песков отметил, что в Вашингтоне в последнее время декларируется «такое количество планов и устремлений», что «за всеми не уследишь».

О том, что американские конгрессмены согласовали ужесточение санкций против России, 13 июня сообщил Reuters. По данным агентства, сенаторы также хотят принять положение, которое запретит Белому дому корректировать санкции, приостанавливать или снимать их без разрешения конгресса.

Новые санкции против России могут быть введены за «предполагаемое» вмешательство в выборы в США, «аннексию» Крыма и поддержку сирийского правительства. По данным агентства, законопроект об ужесточении антироссийских санкций может быть принят на этой неделе. Его поддержали республиканцы и демократы, отмечало агентство.

В Кремле на инициативу конгрессменов отреагировали негативно.

Теги: Санкции , Кремль
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