Замглавы администрации Курска стал фигурантом дела о вымогательстве на 8 млн руб. Об этом говорится на сайте СУ СКР по региону.

По данным ведомства, следователи Курской области расследуют уголовное дело в отношении одного из лидеров преступной среды Дмитрия Волобуева. К правоохранителям обратился предприниматель, который создал гаражно-строительный кооператив, состоящий из 240 гаражей. Владелец кооператива сообщил, что Волобуев и «другие лица» вымогали у него 20 гаражей на 8 млн руб., угрожая при встречах насилием. Позднее под «психологическим давлением» потерпевшему пришлось передать свою собственность.

По версии следствия, в вымогательстве принимал участие и замглавы администрации. В настоящее время он задержан. По факту преступления СК возбудил уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц, в особо крупном размере).

​Ранее экс-замглавы администрации Уфы Владислав Никитин получил 3,5 года колонии за кражу земель. По данным следователей, Никитин незаконно передал федеральный участок стоимостью около 1 млрд руб. в пользу своей сестры.