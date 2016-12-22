Бывший вице-мэр Новосибирска Солодкин вышел на свободу по УДО

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга удовлетворил прошение об условно-досрочном освобождении (УДО) бывшего вице-мэра Новосибирска Александра Солодкина-младшего, приговоренного к восьми годам колонии за участие в организованном преступном сообществе, сообщает ТАСС.



«Суд постановил освободить Солодкина от отбывания последующего наказания по условно-досрочному освобождению. Одно из условий — в течение двух месяцев осужденный должен найти работу», — заявил судья.



В июне 2016 года Александр Солодкин уже просил об УДО, однако в этом ему было отказано. Свое решение суд объяснил отсутствием со стороны осужденного интереса к работе или обучению.



В начале ноября 2015 года суд признал бывшего советника губернатора 72-летнего Александра Солодкина-старшего и его сына виновными в участии в организованном преступном сообществе Александра Трунова. Они получили 6 и 8,5 лет колонии общего режима соответственно. Солодкин-младший был также приговорен штрафу в 505 тыс. руб.

По версии следствия, роль Солодкиных в группировке заключалась в поиске и контроле объектов экономики для получения незаконной прибыли, которая служила источником финансирования для организации. Они же, как действующие чиновники, устанавливали и поддерживали в интересах группировки контакты с органами власти и силовыми структурами, которые при необходимости их прикрывали от уголовного преследования.

С осени 2016 года Солодкин-младший отбывал наказание в исправительной колонии в Екатеринбурге. До этого около шести с половиной лет он провел в СИЗО-1 в Новосибирске.