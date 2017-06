Издательство Time Inc. уволит 300 сотрудников в рамках реструктуризации

Издатель журналов в США и Великобритании Time Inc. заявил о сокращении 300 сотрудников в США и за границей в ходе масштабной реструктуризации. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на исполнительного директора издательства Рича Баттисту.

Он подчеркнул, что изменения, которые произойдут в ближайшие полгода-год, коснутся не только сокращений количества сотрудников и будут иметь ​«решающее значение».

Издатель, по данным агентства, планирует сосредоточиться на цифровых медиа и видео и уже начал нанимать сотрудников, которые специализируются в цифровой и видеосферах, а также в сфере цифровых продаж.

Реструктуризация, по данным Bloomberg, затронет и печатные версии журналов. Однако, по словам Баттисты, Time Inc. остается верным своим печатным изданиям.

По его словам, количество сокращенных сотрудников в журнале Time составит 4% от общего числа работников. Согласно последнему годовому отчету, до сокращения там работали около 7450 сотрудников по всему миру, уточнил он.

В апреле Time заявил об ориентировке на онлайн-стратегию и о том, что не будет продавать себя после нескольких месяцев переговоров с потенциальными клиентами, среди которых американский медиахолдинг Meredith Corp. и другие. О том, что этот холдинг заинтересовался возможной покупкой издания, Bloomberg писал в январе 2017 года. Газета The Financial Times писала в ноябре 2016 года о долге Time Inc. в $1,4 млрд. В 2014 году капитализация издательского дома уменьшилась на 50% из-за прогнозов относительно будущих печатных медиа.

В Нью-Йорке стоимость одной акции журнала Time равняется $20. Цена акций выросла на 0,5%, до $13,975 13 июня, пишет Bloomberg.

Как и другие журналы, Time пытается подстроиться под современные условия, в то время как печатная реклама изживает себя, а большая часть денег на цифровую рекламу идет в Facebook Inc. и Google.

В прошлом месяце, по данным Bloomberg, владелец Sports Illustrated и People объявил, что планирует продать некоторые журналы или другие активы, так как планирует продвигать цифровую стратегию. В этом году издатель решил запустить онлайн-видеосервис Sports Illustrated с документальными сюжетами и инсайтами от журнальных репортеров, которые освоят видеосюжеты.

Time Inc. принадлежат журналы People, InStyle, Sports Illustrated, Money и многие другие.