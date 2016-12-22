Киев обвинил Россию в изменении демографии Крыма

Замглавы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что Россия занимается искусственным изменением демографического состава Крыма, пишет «Интерфакс-Украина».





По словам Тука, Россия «завозит большое количество кадровых военных» на территорию Крыма. «Понятно, что семьи переезжают в Крым жить вместе с военными. Переезжают не на день и не на два. Таким образом, Россия повторяет шаги Советского Союза — искусственно меняет демографический состав целого региона», — сказал он, отметив, что считает это недопустимым. Тук подчеркнул, что это «грубое нарушение международного законодательства».

По его словам, в Крыму Россия блокирует украинские сайты, дающие возможность изучать украинский язык, литературу, историю и готовиться к поступлению в украинские высшие учебные заведения.

В мае прокуратура Украины по делам Крыма обвинила лидера СССР Иосифа Сталина и наркома внутренних дел Лаврентия Берию в организации депортации крымских татар с территории полуострова в 1944 году.



После вхождения Крыма в состав России по итогам референдума 2014 года президент России Владимир Путин подписал указ о реабилитации крымско-татарского народа и других народностей, пострадавших от сталинских репрессий на территории полуострова. Проекты обвинений были составлены по статье о совершении геноцида. Генпрокурор Украины Юрий Луценко назвал это «актом исторической справедливости».

В 2015 году Верховная рада Украины признала депортацию 1944 года геноцидом и официально​ установила День памяти 18 мая.