В России начали производить комплексы для размагничивания боевых кораблей

В России наладили серийное производство новейшего комплекса суперконденсаторов для быстрого размагничивания боевых кораблей и «искажения и маскировки их электромагнитного портрета». Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на главное командование Военно-морского флота (ВМФ) России.

Эти устройства, по данным военных моряков, представляют собой промежуточное звено между аккумуляторными батареями и конденсаторами и способны быстро накапливать электрический ток, так же быстро его расходуя. С их помощью экипажи смогут самостоятельно проводить размагничивание корабля в море в случае опасности, вводя противника в заблуждение. В ВМФ отметили, что, в отличие от накопителей предыдущего поколения, новые системы размагничивания имеют меньший вес и более компактный размер. Это позволяет интегрировать их в состав бортового оборудования корабля.

Комплекс размагничивания испытали на большом десантном корабле (БДК) «Иван Грен». Он будет дополнительно защищать боевые корабли от самонаводящихся магнитных торпед и донных мин, отметили военные.

Эксперт по военно-морским вооружениям Александр Мозговой заявил «Известиям», что похожую систему размагничивания на новейшие эсминцы типа «Зумвальт» уже установили в США.

Газета отмечает, что размагничивание корабля является обязательным перед каждым выходом в море. Его делают путем обмотки корпуса электрическим кабелем, по которому несколько суток подается ток. Он генерируется через электролитические конденсаторы, которые выдают переменные магнитные импульсы. Они и снимают электромагнитное поле корабля. Это позволяет улучшить работу навигационных комплексов, а также повысить защиту корабля от высокоточных систем оружия.