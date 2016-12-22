В Подмосковье мужчина открыл стрельбу из окна квартиры

Мужчина открыл огонь из окна квартиры в Воскресенском районе Московской области. Об этом сообщила начальник пресс-службы регионального управления МВД России Татьяна Петрова.

По данным ведомства, инцидент произошел в поселке имени Цюрупы на улице Центральной. 38-летний местный житель несколько раз выстрелил из окна квартиры своей сожительницы.

Полицейские вместе с бойцами Росгвардии обезвредили и задержали стрелявшего, добавляют в ведомстве. У мужчины было изъято не зарегистрированное на него гладкоствольное ружье​. Стрелок был доставлен в дежурную часть МВД для выяснения обстоятельств произошедшего, отметили в полиции.

Сотрудница отделения Сбербанка, расположенного в поселке имени Цюрупы, сообщила РБК, что инцидент со стрельбой произошел 13 июня. «Стрелял из ружья, вчера в 11 утра, раненых не было. Стрелка зовут Дима Осетров, мы его знаем. В поселке известен как озорник», — пояснила сотрудница отделения Сбербанка.

В подмосковном поселке Кратово Раменского района 10 июня произошла стрельба. Местный житель забаррикадировался в своем доме и открыл огонь по прохожим из огнестрельного оружия. В результате инцидента погибли четыре человека.

Мужчина, не желая сдаваться, начал стрелять по сотрудникам правоохранительных органов и кинул в них две гранаты. Позже стало известно, что стрелку удалось сбежать из оцепленного дома. Сотрудники Росгвардии смогли блокировать его. В результате спецоперации мужчина был ликвидирован.