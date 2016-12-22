На востоке Лондона пожар охватил 27-этажную жилую башню

Фото: Giulio Thuburn / AFP

На востоке Лондона пожар произошел в 27-этажной жилой башне, сообщается в Twitter городской бригады пожарных.

​Инцидент, по данным спасателей, случился на севере района Кенсингтон в Lancaster West Estate. Ликвидацией открытого пламени в настоящий момент занимаются порядка 200 пожарных.

https://www.instagram.com/p/BVTT4BMAujL/

Возгорание, как уточнили работники аварийных служб, началось до рассвета. При этом, как пояснили в местной полиции, сейчас правоохранители пытаются эвакуировать из здания жильцов, передает телеканал CNN. В результате инцидента, по их данным, уже пострадали по меньшей мере два человека, у них обоих были зафиксированы симптомы отравления дымом, экстренную помощь им на месте инцидента оказывают медики.

Фотографии и видеозаписи с места происшествия публикуют пользователи в социальных сетях, а также представители лондонского пожарного ведомства. На этих изображениях видно, что открытым огнем охвачен, как минимум, целый блок башни. Возгорание, как поясняют пожарные, охватило здание со второго по 27 этажи. Полицейские рекомендовали жителям и гостям Лондона избегать района, в котором произошел пожар.

​Причины пожара пока не называются. Остальные обстоятельства происшествия так же уточняются.