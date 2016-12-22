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В Амурской области из-за грозы без света остались более 8,5 тыс. человек
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В Амурской области из-за грозы без света остались более 8,5 тыс. человек
Общество, 04:38
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В Амурской области из-за грозы без света остались более 8,5 тыс. человек

В Амурской области из-за грозы и сильных порывов ветра в восьми населенных пунктах частично было отключено энергоснабжение, сообщается на сайте главного управления МЧС по региону.

В частности, без света остались жители города Сковородино, села Невер, поселка городского типа Ерофей, Талдана, станции Бам, села Тахтамыгда, а также поселка Солнечный и Уруша. Под отключение, как уточнили в ведомстве «попали 1857 жилых домов, в которых проживает 8527 человек», из которых 2242 — дети.

В настоящее время специалисты, как пояснили в министерстве, ведут работы по восстановлению подачи электроэнергии в дома.

Ранее, 30 мая, из-за урагана в Тульской, Московской и Рязанской областях без электричества остались более 30 тыс. человек. В столичном регионе он произошел днем 29 мая. Всего в результате непогоды в Москве и области погибли 11 человек.

Теги: гроза , Амурская область , электроснабжение
Главное
Путин назвал невозможным скорое наступление западной демократии в России Политика
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