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Самым высокооплачиваемым лидером в Латинской Америке стал глава Гватемалы
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Самым высокооплачиваемым лидером в Латинской Америке стал глава Гватемалы
Политика, 02:56
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Самым высокооплачиваемым лидером в Латинской Америке стал глава Гватемалы

Президент Гватемалы Джимми Моралес стал, по версии издания Prensa Libre, наиболее высокооплачиваемым лидером среди глав латиноамериканских стран.

Он, согласно опубликованным на сайте правительства республики данным, ежемесячно получает зарплату в размере $19,3 тыс. Это, как замечает издание, составляет примерно 50 минимальных заработных плат в стране. Она в Гватемале установлена на уровне $393.

За Моралесом, как поясняет Prensa Libre, в рамках рейтинга наиболее высокооплачиваемых президентов Латинской Америки следует глава Чили Мишель Бачелет. Она, по информации, размещенной на сайте местного правительства, зарабатывает в месяц $14,9 тыс.

Третье место по уровню зарплаты среди президентов в латиноамериканских странах, как пишет издание, занял глава Мексики Энрике Пеня Ньето (он в месяц зарабатывает $13,8 тыс.). После них, по информации Prensa Libre, больше $10 тыс. ежемесячно в Латинской Америке зарабатывают только два местных лидера — глава Уругвая Табаре Васкес — $11,6 тыс. и президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос — $11,3 тыс.

При этом пять глав государств — Перу, Гондураса, Венесуэлы, Боливии, Никарагуа — за свою работу получают менее $5 тыс. в месяц. А самым бедным главой латиноамериканской страны, как подсчитали в Prensa Libre, оказался лидер Никарагуа Даниэль Ортега. Ежемесячно он получает только $3,2 тыс.​

Теги: Латинская Америка , Гватемала , заработная плата
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