В США объяснили ситуацию с отсутствием поздравления России с 12 июня

При новой администрации президента США Дональда Трампа Государственный департамент прекратил практику публичных поздравлений, рассказали ТАСС в пресс-службе ведомства.

Таким образом представители госдепа объяснили ситуацию с тем, что в этом году они публично не направили России поздравления с Днем России, который отмечался в стране 12 июня. В российском посольстве в Вашингтоне тогда также заметили, что подобный случай являлся первым за последние 25 лет.

«Мы больше не распространяем поздравления в качестве пресс-релизов», — сообщил собеседник ТАСС, отметив, что теперь в госдепе размещают «их у себя на сайте». По его словам, с началом президентства Трампа был принят «новый подход, при котором официальные поздравления передаются через посольства США» в соответствующих столицах.

При этом в пресс-службе ведомства, как пишет ТАСС, затруднились сразу сказать, было ли передано поздравление по случаю Дня России через посольство в Москве. Однако представитель госдепа, по данным агентства, пообещал уточнить ответ на этот вопрос.

На странице России на сайте госдепа на момент публикации этого материала последняя запись была сделана 9 июня. Она связана с заявлением пресс-службы ведомства о задержании чемпиона мира по ММА Мурада Амриева в Белоруссии и передаче его чеченским сотрудникам правоохранительных органов.

В это время на сайте посольства России в Вашингтоне последней опубликованной записью является материал под названием «Российско-американские экономические отношения». Когда именно он был опубликован определить невозможно. О 12 июня в тексте не говорится. При этом в Twitter дипмиссии сообщается, что в связи с праздником в День России посольство будет закрыто.

В следующем твитте дипломаты поздравили с этим днем «граждан России и соотечественников».

На сайте посольства и консульства США в России тем временем опубликована одна запись, касающаяся 12 июня. В ней приводятся слова пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, который заявил о «решительном осуждении» США «задержаний сотен мирных протестующих по всей России, имевших место» в этот день.

День России был установлен указом президента от 2 июня 1994 года. В России он ежегодно празднуется 12 июня. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики.