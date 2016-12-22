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В Тамбовской области в жилом доме произошел взрыв газа
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В Тамбовской области в жилом доме произошел взрыв газа
Общество, 13 июн, 23:33
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В Тамбовской области в жилом доме произошел взрыв газа

В жилом девятиэтажном доме в городе Моршанске Тамбовской области произошел взрыв газа. Об этом сообщается на сайте следственного управления СКР по региону, сотрудники которого уже начали проверку по факту происшествия.

Инцидент, как пояснили в местном главке МЧС, произошел около 20:15 мск в квартире на девятом этаже. Там, по информации представителей ведомства, случился «взрыв бытового газа с последующем возгоранием». Его площадь составила 50 кв. м.

«Имеются пострадавшие», — отметили спасатели, не пояснив при этом, ранения какой степени тяжести они получили и есть ли погибшие. При этом, как уточнили следователи, по предварительным данным телесные повреждения получил хозяин квартиры, который сразу был госпитализирован. Всего же после взрыва из дома, по их данным, были эвакуированы 200 жильцов.

Все они, как рассказал ТАСС заместитель главы администрации области Игорь Кулаков, будут размещены в пунктах временного пребывания, созданных на базе детского сада и школы Моршанска. В результате взрыва, как заметил собеседник агентства, были частично разрушены перекрытия между девятым этажом и крышей дома. Теперь из-за этого, по словам Кулакова, «над краем» здания нависает бетонная плита. Ее, как заявил ТАСС глава города Алексей Банников, предстоит демонтировать «в ближайшие часы».

Причины происшествия устанавливаются.

Теги: СК , Тамбовская область , взрыв газа
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