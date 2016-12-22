Экс-главе Татфондбанка предъявили обвинение по делу о мошенничестве

Следственный комитет России (СКР) по Татарстану предъявил обвинение в мошенничестве бывшему председателю правления Татфондбанка Роберту Мусину. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам собеседника агентства, обвинение Мусину было предъявлено по ст. 159, ч. 4 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Также аналогичное обвинение было предъявлено еще трем фигурантам дела, отметил источник.

Глава Татфондбанка Роберт Мусин был арестован 3 марта. По версии следствия, в августе 2016 года сотрудники Татфондбанка с целью получения кредита и хищения денежных средств предоставили в Центробанк фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. Далее ​полученные кредитные денежные средства в размере более 3 млрд руб. были переведены «на расчетные счета аффилированных организаций Татфондбанка», сообщали в СК.



В апреле СК сообщил, что в отношении Мусина было возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. ​201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). По данным следователей, Мусин и его сообщники из числа сотрудников Татфондбанка, ожидая отзыва ранее выданной банку лицензии, незаконно вывели часть имущества, которое служило залогом по семи кредитным договорам с компанией «ТДК-АКТИВ». В СК отмечали, что из-за этого часть кредитных обязательств перед банком осталась без обеспечения, тем самым снизилась перспектива их возврата временной администрацией за счет реализации залогового обеспечения по кредитным договорам с «ТДК-АКТИВ». В ведомстве добавляли, что это привело к невозможности исполнить банком свои обязательства перед кредиторами.

Проблемы с ликвидностью Татфондбанк испытывал с 2014 года. С 15 декабря 2016 года Центробанк ввел в нем временную администрацию. 3 апреля ЦБ отозвал лицензию у ​Татфондбанка.