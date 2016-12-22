Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,19 56,85 EUR Нал. 64,20 63,71 USD Бирж. 56,90 -0,13 EUR Бирж. 63,80 -0,06 USD ЦБ. 56,91 -0,09 EUR ЦБ. 63,77 -0,01 EUR/USD 1,12 +0,00 ММВБ 1861,87 -1,14% РТС 1030,99 -1,01% Brent 48,72 +0,93% DJIA 21318,93 +0,39% Nasdaq 6212,96 +0,61% FTSE 7500,44 -0,15%
Бывший губернатор Рио-де-Жанейро получил 12 лет тюрьмы за коррупцию
Лента новостей
В ДТП в Краснодарском крае погиб скульптор Александр Аполлонов 21:45, Общество Удобный собеседник: почему выбор Путина пал на Оливера Стоуна 21:38, Политика США впервые за 25 лет не поздравили Россию с 12 июня 21:36, Политика Бывший губернатор Рио-де-Жанейро получил 12 лет тюрьмы за коррупцию 21:27, Общество Летние предложения: где открыть рублевый депозит в июне 21:23, Деньги Экс-главе Татфондбанка предъявили обвинение по делу о мошенничестве 21:22, Финансы Основатель Uber Трэвис Каланик объявил о временном уходе из компании 21:13, Бизнес Минобороны обяжет новых контрактников отчитаться за три года в интернете 21:02, Политика СК проверит информацию о нападении волка на ребенка в Подмосковье 20:47, Общество Обвал на $100 млрд: что происходит с акциями IT-компаний 20:47, Деньги Telia примет решение о продаже акций «МегаФона» на $500 млн 20:45, Технологии и медиа Первый канал объявил имена комментаторов Кубка конфедераций 20:43, Спорт АвтоВАЗ отложил второй этап допэмиссии акций на более чем 46 млрд руб. 20:36, Бизнес В США двое заключенных сбежали после убийства тюремных охранников 20:33, Общество «Аэрофлот» будет выплачивать новым пилотам до 650 тыс. рублей 20:17, Бизнес ЕСПЧ отклонил все жалобы организатора убийства Политковской 20:07, Общество Задержанного в Москве оппозиционера Мальцева арестовали на 10 суток 20:05, Общество Суд арестовал владельца одного из крупнейших застройщиков лофтов в Москве 20:00, Бизнес СМИ сообщили о госпитализации депутата из Дагестана после нападения 19:58, Политика Московский международный кинофестиваль закроет фильм Софии Копполы 19:57, Общество Собянин впервые прокомментировал акцию 12 июня в центре Москвы 19:39, Политика Магия террора: к чему приведет разрыв Ирана с арабскими королевствами 19:25, Мнение Поход в театр с 27-летней замглавы Минэнерго Украины выставили на аукцион 19:22, Общество Трамп потребовал извинений за «фейковые новости» 19:18, Политика Тиллерсон заявил о самом низком уровне отношений США с Россией 19:14, Политика Саудовская Аравия заявила о готовности помочь Катару едой 19:01, Политика Киев направит ноту протеста Казахстану из-за карты Украины без Крыма 18:46, Общество Горбачев ответил на критику Путина по поводу общения с НАТО 18:45, Политика
Бывший губернатор Рио-де-Жанейро получил 12 лет тюрьмы за коррупцию
Общество, 21:27
0
Бывший губернатор Рио-де-Жанейро получил 12 лет тюрьмы за коррупцию

Бывшего губернатора Рио-де-Жанейро Сержиу Кабрала приговорили к 12 годам и двум месяцам заключения за коррупцию и отмывание денег. Об этом сообщает бразильский телеканал Globo.

Кроме того, Кабрал выступает ответчиком по девяти другим делами, которые рассматриваются в Рио-де-Жанейро.

Жена бывшего губернатора Адриана Ансельмо, также проходящая по данному делу, оправдана, так как не было найдено достаточного количества доказательств ее причастности к преступлениям.

Еще один фигурант дела, Уилсон Карлос Кордейро де Сильва Карвалью, который был секретарем в администрации города, когда Кабрал занимал должность губернатора, был признан виновным в коррупции и в двух случаях отмывания денег. Он получил десять лет и восемь месяцев тюрьмы.

Партнер Кабрала Карлос Эмануэль де Карвалью Миранда был приговорен к 12 годам заключения по тем же обвинениям.

Кабрал был задержан в Рио-де-Жанейро в ноябре 2016 года. Он находится в тюрьме «Бенфика» в бразильской столице. Уилсон Карлос также находится в заключении с ноября 2016 года в городе Куритива на севере Бразилии. Карлос Миранда также был заключен под стражу.

Как сообщает Би-би-си, Кабрал является членом Партии бразильского демократического движения. Как заявил судья, бывший губернатор Рио-де-Жанейро получил $813 тыс. в качестве взятки. По его словам, деньги пока до сих пор не найдены, потому что Кабрал успел перевести их до блокировки счетов.

Серджиу Кабрал занимал должность губернатора Рио-де-Жанейро с 2007 по 2014 год. Его обвиняли в получении откатов от строительных фирм в обмен на предоставление им контрактов, в том числе на строительство нефтехимического завода в Рио-де-Жанейро.

Теги: Бразилия , отмывание денег , Коррупция
Главное
Минобороны обяжет новых контрактников отчитаться за три года в интернете Политика
Материалы по теме
Суд в Бразилии оправдал президента по делу о финансовых нарушениях Политика
L'Oreal начала переговоры о продаже Body Shop бразильской компании Бизнес
Россия ограничит поставки мяса с бразильских предприятий Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку