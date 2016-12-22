Бывший губернатор Рио-де-Жанейро получил 12 лет тюрьмы за коррупцию

Бывшего губернатора Рио-де-Жанейро Сержиу Кабрала приговорили к 12 годам и двум месяцам заключения за коррупцию и отмывание денег. Об этом сообщает бразильский телеканал Globo.

Кроме того, Кабрал выступает ответчиком по девяти другим делами, которые рассматриваются в Рио-де-Жанейро.



Жена бывшего губернатора Адриана Ансельмо, также проходящая по данному делу, оправдана, так как не было найдено достаточного количества доказательств ее причастности к преступлениям.

Еще один фигурант дела, Уилсон Карлос Кордейро де Сильва Карвалью, который был секретарем в администрации города, когда Кабрал занимал должность губернатора, был признан виновным в коррупции и в двух случаях отмывания денег. Он получил десять лет и восемь месяцев тюрьмы.

Партнер Кабрала Карлос Эмануэль де Карвалью Миранда был приговорен к 12 годам заключения по тем же обвинениям.

Кабрал был задержан в Рио-де-Жанейро в ноябре 2016 года. Он находится в тюрьме «Бенфика» в бразильской столице. Уилсон Карлос также находится в заключении с ноября 2016 года в городе Куритива на севере Бразилии. Карлос Миранда также был заключен под стражу.



Как сообщает Би-би-си, Кабрал является членом Партии бразильского демократического движения. Как заявил судья, бывший губернатор Рио-де-Жанейро получил $813 тыс. в качестве взятки. По его словам, деньги пока до сих пор не найдены, потому что Кабрал успел перевести их до блокировки счетов.

Серджиу Кабрал занимал должность губернатора Рио-де-Жанейро с 2007 по 2014 год. Его обвиняли в получении откатов от строительных фирм в обмен на предоставление им контрактов, в том числе на строительство нефтехимического завода в Рио-де-Жанейро.