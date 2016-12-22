СК проверит информацию о нападении волка на ребенка в Подмосковье

Следственный комитет начал проверку информации о нападении волка, содержащегося в частном доме в Подмосковье, на 11-летнюю девочку. Об этом сообщается на сайте подмосковного управления СК.

По данным СК, проверка была организована, после того как на «одном из центральных каналов» был показан сюжет о нападении волка на девочку в поселке Обухово Ногинского района Московской области. При этом первыми о том, что сидевший на цепи волк напал на ребенка, 1 июня сообщил корреспондент «Подмосковье сегодня». По данным издания, животное держали у себя на участке супружеская пара. Волк сделал подкоп под забором и напал на девочку и ее мать, когда они шли по обочине дороги.

Как рассказала изданию мама девочки Ольга Толкачева, «показалась морда и вцепилась дочке в ногу». Женщина стала бить животное по голове, пока оно не расцепило хватку. «Мы бросились бежать, а он вылез на дорогу полностью и дернулся за нами, цепь-то у него длинная», — сказала Толкачева.

В результате инцидента девочка серьезно не пострадала, поскольку была одета в плотные кроссовки, отмечает издание. Однако на ее ступне остались «отпечатки клыков».

В свою очередь хозяйка волка Екатерина Кульчицкая рассказала изданию, что у нее волчица, которая «ласковее кошки». По ее словам, животному год, оно привито, и не представляет опасности для других людей, в том числе для ее годовалого ребенка.

Изданию в Ногинской станции по борьбе с болезнями животных рассказали, что волк на учете не состоит, и значит, скорее всего, не был привит. На станции заявили, что планируют приехать с проверкой.

Во вторник, 13 июня, телеканал «Россия 1» сообщил, что хозяином животного является некий Сергей Сергеенко, а волчицу он держит как цепную собаку. Кроме того, у него дома живут лиса и змея. Местные жители рассказали телеканалу, что недавно Сергеенко увезли в больницу.

По данным Следственного комитета, мать пострадавшей девочки написала заявление в полицию. Она сообщила правоохранителям, что инцидент произошел 31 мая.