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В США двое заключенных сбежали после убийства тюремных охранников
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В США двое заключенных сбежали после убийства тюремных охранников
Общество, 20:33
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В США двое заключенных сбежали после убийства тюремных охранников
Фото: Lucy Nicholson / Reuters

В американском штате Джорджия двое заключенных сбежали из тюрьмы, убив двух тюремных охранников. Об этом сообщает NBC со ссылкой полицию.

По данным правоохранителей, заключенных Донни Рассела Роу и Рики Дюбуза перевозили на автобусе. Во время транспортировки они обезоружили охранников, после чего застрелили их. Полицейские также отметили, что заключенные сбежали на автомобиле Honda Civic. Правоохранители попросили жителей штата не приближаться к заключенным, поскольку они, скорее всего, вооружены и опасны.

Шериф округа Патнам штата Джорджия сообщил, что сбежавшие отбывали наказание за вооруженное ограбление. Донни Рассел Роу — пожизненно, без права на досрочное освобождение. Оба заключенных находились в тюрьме Болдуин в городе Хардвике, штат Джорджия.

Теги: США , тюрьма , побег
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