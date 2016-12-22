Московский международный кинофестиваль закроет фильм Софии Копполы

На закрытии 39-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) будет показан новый фильм Софии Копполы «Роковое искушение». Об этом сообщила пресс-служба кинофестиваля.
Картина была снята по роману Томаса Каллинена. В центре событий воспитанницы закрытого пансиона для девушек, которые влюбились в молодого человека, пришедшего к ним за медицинской помощью. В главных ролях: Колин Фаррел, Эль Фанниг, Кирстен Данст и Николь Кидман.
В пресс-службе также сообщили, что откроет кинофестиваль индийский фильм «Бахубали. Завершение» режиссера С.С. Раджамоули. Это продолжение историко-приключенческой индийской киноэпопеи о принце Шивуду, которого спасли от преследования и воспитали простые люди, отметили в ММКФ.
Московский международный кинофестиваль впервые был проведен в 1935 году, отмечается на сайте киносмотра. С 1959 года он стал регулярным. 39-й Московский международный кинофестиваль пройдет в столице с 22 по 29 июня.