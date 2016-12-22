Задержанного в Москве оппозиционера Мальцева арестовали на 10 суток

Замоскворецкий суд Москвы на десять суток арестовал оппозиционера Вячеслава Мальцева за неповиновение сотрудникам полиции. Об этом сообщила РБК пресс-секретарь суда Эмилия Хиль.

«Мальцев проходил по ч. 1 ст. 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции, военнослужащего либо сотрудника органа или учреждения уголовно-исполнительной системы. — РБК). [Получил] десять суток ареста, без штрафа», — сказала Хиль.

Мальцев был задержан на несанкционированном антикоррупционном митинге, который проходил в Москве на Тверской улице 12 июня.



В апреле Мальцев получил ​15 суток за неповиновение сотрудникам полиции во время протестной акции, которая проходила 26 марта в Москве.

Антикоррупционные митинги проходили 12 июня в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России. По данным МВД, на акцию протеста 12 июня в столице пришли 4,5 тыс. человек. В правоохранительных органах отметили, что были задержаны 150 человек. Однако, по данным «ОВД-Информ», задержали 866 человек.

За неповиновение сотрудникам полиции на акции 12 июня по 15 суток получили оппозиционеры Марк Гальперин и Илья Яшин.​