АвтоВАЗ отложил второй этап допэмиссии акций на более чем 46 млрд руб.

АвтоВАЗ приостановил второй этап допэмиссии на 9,25 млрд акций общей стоимостью 46,25 млрд руб., следует из сообщения компании, опубликованного на портале раскрытия корпоративной информации.
Приостановление размещения ценных бумаг с 9 июня связано с решением совета директоров эмитента «об утверждении изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг», говорится в сообщении.
Как пояснил «Интерфаксу» представитель Renault (владеет 40,7% акций основного акционера АвтоВАЗа Alliance Rostec Auto B.V после первого этапа допэмиссии), срок размещения акций компании в рамках закрытой подписки истек 12 июня. «Поскольку из-за задержки, связанной с внутренними административными вопросами, не было возможности завершить запланированное размещение акций согласно первоначальному графику, совет директоров утвердил решение продлить срок размещения ценных бумаг на максимально допустимое время, предусмотренное законом, то есть вплоть до 16 апреля 2018 года включительно», — сказал он. По словам представителя, в Renault ожидают, что этап закрытой подписки завершится к концу 2017 года.
Представитель «Ростеха» (после первого этапа допэмиссии владеет 21,2% в основном акционере АвтоВАЗа Alliance Rostec Auto B.V) подтвердил РБК информацию о приостановлении второго этапа допэмиссии. «Мы сохраняем все планы по докапитализации (АвтоВАЗа), которые мы озвучивали ранее», — сообщил он. Представитель АвтоВАЗа отказался от комментариев.
Второй этап допэмиссии начался 20 марта, когда акционеры АвтоВАЗа одобрили размещение 9,25 млрд акций по закрытой подписке общей стоимостью 46,25 млрд руб. Потенциальным приобретателем акций назван Alliance Rostec Auto B.V. (совместное предприятие «Ростеха» и альянса Renault-Nissan). В результате допэмиссии автоконцерн может привлечь порядка 95,275 млрд руб.
Как сообщал на брифинге в рамках Петербургского международного экономического форума глава «Ростеха» Сергей Чемезов, второй этап допэмиссии будет завершен в июле.