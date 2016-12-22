Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,19 56,85 EUR Нал. 64,20 63,71 USD Бирж. 56,91 -0,13 EUR Бирж. 63,80 -0,06 USD ЦБ. 56,91 -0,09 EUR ЦБ. 63,77 -0,01 EUR/USD 1,12 +0,00 ММВБ 1861,87 -1,14% РТС 1030,99 -1,01% Brent 48,72 +0,93% DJIA 21326,49 +0,43% Nasdaq 6212,43 +0,60% FTSE 7500,44 -0,15%
АвтоВАЗ отложил второй этап допэмиссии акций на более чем 46 млрд руб.
Лента новостей
В ДТП в Краснодарском крае погиб скульптор Александр Аполлонов 21:45, Общество Удобный собеседник: почему выбор Путина пал на Оливера Стоуна 21:38, Политика США впервые за 25 лет не поздравили Россию с 12 июня 21:36, Политика Бывший губернатор Рио-де-Жанейро получил 12 лет тюрьмы за коррупцию 21:27, Общество Летние предложения: где открыть рублевый депозит в июне 21:23, Деньги Экс-главе Татфондбанка предъявили обвинение по делу о мошенничестве 21:22, Финансы Основатель Uber Трэвис Каланик объявил о временном уходе из компании 21:13, Бизнес Минобороны обяжет новых контрактников отчитаться за три года в интернете 21:02, Политика СК проверит информацию о нападении волка на ребенка в Подмосковье 20:47, Общество Обвал на $100 млрд: что происходит с акциями IT-компаний 20:47, Деньги Telia примет решение о продаже акций «МегаФона» на $500 млн 20:45, Технологии и медиа Первый канал объявил имена комментаторов Кубка конфедераций 20:43, Спорт АвтоВАЗ отложил второй этап допэмиссии акций на более чем 46 млрд руб. 20:36, Бизнес В США двое заключенных сбежали после убийства тюремных охранников 20:33, Общество «Аэрофлот» будет выплачивать новым пилотам до 650 тыс. рублей 20:17, Бизнес ЕСПЧ отклонил все жалобы организатора убийства Политковской 20:07, Общество Задержанного в Москве оппозиционера Мальцева арестовали на 10 суток 20:05, Общество Суд арестовал владельца одного из крупнейших застройщиков лофтов в Москве 20:00, Бизнес СМИ сообщили о госпитализации депутата из Дагестана после нападения 19:58, Политика Московский международный кинофестиваль закроет фильм Софии Копполы 19:57, Общество Собянин впервые прокомментировал акцию 12 июня в центре Москвы 19:39, Политика Магия террора: к чему приведет разрыв Ирана с арабскими королевствами 19:25, Мнение Поход в театр с 27-летней замглавы Минэнерго Украины выставили на аукцион 19:22, Общество Трамп потребовал извинений за «фейковые новости» 19:18, Политика Тиллерсон заявил о самом низком уровне отношений США с Россией 19:14, Политика Саудовская Аравия заявила о готовности помочь Катару едой 19:01, Политика Киев направит ноту протеста Казахстану из-за карты Украины без Крыма 18:46, Общество Горбачев ответил на критику Путина по поводу общения с НАТО 18:45, Политика
АвтоВАЗ отложил второй этап допэмиссии акций на более чем 46 млрд руб.
Бизнес, 20:36
0
АвтоВАЗ отложил второй этап допэмиссии акций на более чем 46 млрд руб.

АвтоВАЗ приостановил второй этап допэмиссии на 9,25 млрд акций общей стоимостью 46,25 млрд руб., следует из сообщения компании, опубликованного на портале раскрытия корпоративной информации.

Приостановление размещения ценных бумаг с 9 июня связано с решением совета директоров эмитента «об утверждении изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг», говорится в сообщении.

Как пояснил «Интерфаксу» представитель Renault (владеет 40,7% акций основного акционера АвтоВАЗа Alliance Rostec Auto B.V после первого этапа допэмиссии), срок размещения акций компании в рамках закрытой подписки истек 12 июня. «Поскольку из-за задержки, связанной с внутренними административными вопросами, не было возможности завершить запланированное размещение акций согласно первоначальному графику, совет директоров утвердил решение продлить срок размещения ценных бумаг на максимально допустимое время, предусмотренное законом, то есть вплоть до 16 апреля 2018 года включительно», — сказал он. По словам представителя, в Renault ожидают, что этап закрытой подписки завершится к концу 2017 года.

Представитель «Ростеха» (после первого этапа допэмиссии владеет 21,2% в основном акционере АвтоВАЗа Alliance Rostec Auto B.V) подтвердил РБК информацию о приостановлении второго этапа допэмиссии. «Мы сохраняем все планы по докапитализации (АвтоВАЗа), которые мы озвучивали ранее», — сообщил он. Представитель АвтоВАЗа отказался от комментариев.

Второй этап допэмиссии начался 20 марта, когда акционеры АвтоВАЗа одобрили размещение 9,25 млрд акций по закрытой подписке общей стоимостью 46,25 млрд руб. Потенциальным приобретателем акций назван Alliance Rostec Auto B.V. (совместное предприятие «Ростеха» и альянса Renault-Nissan). В результате допэмиссии автоконцерн может привлечь порядка 95,275 млрд руб.

Как сообщал на брифинге в рамках Петербургского международного экономического форума глава «Ростеха» Сергей Чемезов, второй этап допэмиссии будет завершен в июле.

Теги: Renault-Nissan , АвтоВАЗ , «Ростех» , допэмиссия
Главное
Минобороны обяжет новых контрактников отчитаться за три года в интернете Политика
Материалы по теме
Глава АвтоВАЗа анонсировал производство летающих автомобилей Бизнес
«Ренессанс Капитал» продаст долю в АвтоВАЗе Бизнес
В первом квартале года АвтоВАЗ сократил операционный убыток на 84% Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку