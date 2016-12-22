В МЧС предупредили о дожде и грозах в Москве

Вечером во вторник, 13 июня, в Москве ожидаются дожди и грозы, порывы ветра могут достигать 12–17 м/с. Такая погода сохранится в столице до 21:00, говорится в экстренном предупреждении МЧС.
В ведомстве сообщили, что в связи с ухудшением погоды возможны повреждения линий электропередачи. Там отметили, что сильные порывы ветра могут повалить деревья и наружную рекламу. На дорогах могут образоваться пробки, добавили в ведомстве.
МЧС призывает жителей Москвы переждать погоду в помещении, не находиться рядом с рекламными щитами и «шаткими строениями».
Мощный ураган обрушился на Москву и Московскую область 29 мая. Порывы ветра местами достигали 25 м/с. В регионе были повалены деревья, оборваны линии электропередачи, наблюдались перебои с движением общественного транспорта. В результате урагана погибли 17 человек.