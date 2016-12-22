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Киев направит ноту протеста Казахстану из-за карты Украины без Крыма
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Киев направит ноту протеста Казахстану из-за карты Украины без Крыма
Общество, 18:46
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Киев направит ноту протеста Казахстану из-за карты Украины без Крыма

Киев готовит ноту протеста в МИД Казахстана из-за того, что на художественной выставке в Астане Украина была представлена без Крыма. Об этом сообщил временный поверенный в делах Украины в Казахстане Владимир Джиджора, передает «Укринформ».

По словам Джиджора, карта была представлена на выставке «Астана Арт Фест». Он отметил, что на другой карте Крым был присоединен к России.

«Нота в связи с наличием признаков нарушения территориальной целостности государства касается карты Украины, а также нарушения государственного суверенитета со стороны России», — заявил Джиджора. Он добавил, что «такие вопросы обязательно согласовываются с центральной властью». А именно: с администрацией президента, кабинетом министров и МИД Украины.

Джиджора также сообщил, «несколько дней назад», до саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане, в котором принимал участие президент России Владимир Путин, «все было нормально с картой Украины». «В общепризнанных границах, с Крымом. После того как состоялся саммит ШОС, это изменилось», — сказал Джиджора.

Временный поверенный добавил, что Киев был проинформирован о сложившейся ситуации. Он подчеркнул, что «этот вопрос» рассматривается «на высшем государственном уровне». По его словам, кроме обращения в МИД Казахстана и к властям Астаны Украина обратилась к депутатам нижней палаты парламента.

В конце марта Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания выразил возмущение телеканалу «Беларусь 24» из-за того, что в его эфире была показана карта Украины без территории Крыма. Регулятор отмечал, что направил письмо директору телеканала Александру Мартыненко с просьбой устранить нарушения.

Теги: Украина , Крым , Казахстан
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