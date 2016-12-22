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ЕСПЧ отклонил все жалобы организатора убийства Политковской
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ЕСПЧ отклонил все жалобы организатора убийства Политковской
Общество, 20:07
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ЕСПЧ отклонил все жалобы организатора убийства Политковской

Все жалобы, поданные защитой Лом-Али Гайтукаева в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), были отклонены, сообщили в пресс-службе суда в ответ на запрос РБК. Во вторник стало известно о смерти Гайтукаева в вологодской колонии — он отбывал пожизненное наказание за организацию убийства журналистки Анны Политковской.

«Господин Гайтукаев подал три заявления в Европейский суд по правам человека», — уточнили в пресс-службе суда.

По данным ЕСПЧ, первая жалоба была рассмотрена в марте 2009 года. Она касалась предполагаемого нарушения Россией прав Гайткуаева на свободу и безопасность и справедливое судебное разбирательство. Комитет из трех судей признал эту жалобу «недопустимой».

Второе обращение защиты Гайтукаева было аннулировано в 2015 году, поскольку «заявитель не смог в отведенный регламентом срок заполнить формуляр». В суде не уточнили суть этой жалобы.

Третью жалобу, касавшуюся медицинской помощи в колонии, ЕСПЧ признал «недопустимой» в декабре 2016 года. Как пояснила РБК кандидат юридических наук Марина Силкина, жалоба, поданная в ЕСПЧ, может быть признана недопустимой, если факты, которые были в ней изложены, не подпадают под Конвенцию о защите прав человека. «Соответственно не могут быть приняты к рассмотрению по существу. Отказ также может быть просто из-за неправильно заполненного формуляра», — сообщила она.

В колонии скончался организатор убийства Анны Политковской
Общество

Ранее 13 июня руководитель пресс-службы УФСИН России по Вологодской области Екатерина Автушко сообщила РБК, что Гайтукаев скончался из-за «тяжелого хронического заболевания». Адвокат Гайтукаева Елена Харионовская заявила «Кавказскому узлу», что осужденный скончался 10 июня. По ее данным, у Гайтукаева был цирроз печени, его признали инвалидом второй группы. ​

В беседе с РБК она уточнила, что состояние ее подзащитного ухудшилось две недели назад. Харионовская также сообщила, что несколько раз подавала жалобу на избиение ее подзащитного в колонии, но в возбуждении уголовного дела было отказано.

В свою очередь Муслим Джамалутдинов, который также представлял интересы Гайтукаева, рассказал РБК, что после этапирования в колонию его подзащитного сильно избили. «После этого у него возникли проблемы с печенью. Что в дальнейшем привело к развитию хронической болезни», — пояснил он. Адвокат также сообщил, что «жалоба о побоях в колонии, которым подвергался Гайтукаев, находится в Европейском суде по правам человека».

Гайтукаева похоронят в родном селе Ачхой-Мартан в Чечне 14 июня, сообщил ТАСС племянник умершего Тамерлан Махмудов.

Обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская была убита в Москве 7 октября 2006 года. Осенью 2011 года СКР предъявил обвинение в ее убийстве братьям Джабраилу и Ибрагиму Махмудовым, Сергею Хаджикурбанову и Лом-Али Гайтукаеву. Из материалов дела следует, что заказ на убийство Политковской получил именно Гайтукаев. Для осуществления преступления он привлек бывшего милиционера Дмитрия Павлюченкова.​

В декабре 2012 года суд приговорил Павлюченкова к 11 годам колонии строгого режима за организацию убийства журналистки. Он полностью признал вину и заключил сделку со следствием, дав показания против других фигурантов дела.

Остальные фигуранты были признаны виновными в начале июня 2014 года. Гайтукаева и Махмудова суд приговорил к пожизненному заключению, Хаджикурбанова — к 20 годам колонии строгого режима, а Джабраил и Ибрагим Махмудовы получили соответственно 14 и 12 лет тюремного заключения. Свою вину все четверо не признали. По их версии, Павлюченко их оговорил, поскольку именно он является организатором убийства.

Теги: ЕСПЧ , Анна Политковская , отклонение жалобы
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