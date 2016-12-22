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Полиция рассказала о стрельбе в Казачьем переулке в центре Москвы
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Полиция рассказала о стрельбе в Казачьем переулке в центре Москвы
Общество, 17:04
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Полиция рассказала о стрельбе в Казачьем переулке в центре Москвы

Московская полиция подтвердила РБК информацию о перестрелке в 1-м Казачьем переулке.

«Около 14:50 на пульт дежурного поступила информация о стрельбе на 1-м Казачьем переулке. Работает следственно-оперативная группа — устанавливаются все обстоятельства. С заявлением в полицию еще никто не обращался, информация о пострадавших нам не поступала», — рассказал РБК дежурный пресс-службы ГУ МВД по городу Москве.

По словам дежурного, звонивший сообщил только о стрельбе, о пострадавших или ограблении речи не было.

В комментарии агентству «Интерфакс» сотрудник пресс-службы ведомства заявил, что стреляли в районе дома по адресу: 1-й Казачий переулок, 11/2.

У полиции нет информации о пострадавших в перестрелке. Прямых заявлений о случившемся в полицию также не поступало. Правоохранительные органы столицы продолжают оперативно-разыскные мероприятия.

СМИ сообщили о стрельбе у здания банка в Казачьем переулке в Москве
Общество

Ранее о том, что в 1-м Казачьем переулке произошла стрельба, «Интерфакс» сообщал со ссылкой на информированный источник. По словам собеседника агентства, стрельба произошла в районе дома №7, после чего двое вооруженных мужчин скрылись на автомобиле с места происшествия.

Сотрудники расположенных в переулке банка «Национальный стандарт» и «Отеля на Казачьем», а также служитель церкви Успения Пресвятой Богородицы сообщили РБК, что не слышали звуков стрельбы.

В пресс-службе ЮниКредит Банка, отделение которого расположено в том же переулке, заявили, что отделение банка работало и работает в штатном режиме.

Теги: Москва , банк , стрельба , Полиция
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