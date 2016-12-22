Путин дождется российской премьеры фильма Оливера Стоуна о себе

Президент Владимир Путин посмотрит фильм Оливера Стоуна о себе тогда, когда он будет показан в России. Об этом рассказал пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Премьера фильма «Интервью с Путиным» состоялась в США 12 июня. По словам Пескова, после этого фильм будет показан в Европе.

«Насколько мы знаем, [фильм] закупил «Первый канал», дождемся, когда его будут показывать у нас», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, смотрел ли Путин первую серию фильма.

Оливер Стоун заявил о желании снять многосерийный фильм о Владимире Путине в ноябре 2014 года. Он отмечал, что хочет взять у российского лидера интервью, чтобы «показать ту точку зрения, которую американцы не хотят слышать».

Отвечая на вопрос, удастся ли донести западной аудитории ту самую альтернативную точку зрения, Песков отметил, что «трудно будет что-то разъяснить» в состоянии «такого резкого обострения». При этом он добавил, что «когда ситуация все-таки перейдет в состояние ремиссии», такие шансы «появятся».

Фильм Оливера Стоуна о Путине состоит из четырех частей. В отрывках, которые публиковал режиссер, Путин рассказывал об отношении к Эдварду Сноудену, о своей охране и о том, что в 2000 году он предлагал американскому президенту Биллу Клинтону подумать о вступлении России в НАТО.

Права на показ «Интервью с Путиным» в России приобрел «Первый канал». В пресс-службе телеканала РБК сообщали, что его показ состоится «в ближайшее время». Агентству ТАСС представители телеканала рассказали, что фильм будет показан 19–22 июня в 21:30. В русском варианте он будет называться «Путин».