Структуры Алекперова заключили опцион на продажу ADR ЛУКОЙЛа на $47 млн
Бизнес, 16:57
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Структуры Алекперова заключили опцион на продажу ADR ЛУКОЙЛа на $47 млн
Grindale Investments Limited и Morcell Limited, связанные с президентом ЛУКОЙЛа Вагитом Алекперовым, заключили пут-опцион на 500 тыс. ADR общей стоимостью $47 млн, об этом говорится в материалах компании.
По этим данным, сделка с Grindale Investments Limited состоялась 6 июня, с Morcell Limited прошла 8 июня.
Представитель ЛУКОЙЛа от комментариев отказался.
Ранее, 5 июня, Sabiana Limited, связанная Алекперовым и вице-президентом компании Леонидом Федуном, приобрела 461 тыс. ADR на акции ЛУКОЙЛа на $22,5 млн. Сделки по приобретению ADR были совершены 31 мая, а также 1 и 2 июня. Ранее компания приобрела ADR на акции ЛУКОЙЛа на $83,8 млн.
В разговоре с РБК на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме Вагит Алекперов рассказал, что не видит для себя более надежного инструмента инвестирования, чем вложения в акции ЛУКОЙЛа. «Но у нас есть ограничения — 25% по российскому законодательству. У меня как раз в этом районе и есть, 24,8%», — сказал он.