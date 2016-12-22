Структуры Алекперова заключили опцион на продажу ADR ЛУКОЙЛа на $47 млн

Grindale Investments Limited и Morcell Limited, связанные с президентом ЛУКОЙЛа Вагитом Алекперовым, заключили пут-опцион на 500 тыс. ADR общей стоимостью $47 млн, об этом говорится в материалах компании.

По этим данным, сделка с Grindale Investments Limited состоялась 6 июня, с Morcell Limited прошла 8 июня.



Представитель ЛУКОЙЛа от комментариев отказался.



