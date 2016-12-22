Путин поручил Генпрокуратуре проверить соблюдение продуктового эмбарго

Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре до 1 декабря 2017 года проверить исполнение законов об ограничении ввоза сельхозпродукции, которая попала под санкции. Об этом говорится в перечне поручений президента, который опубликован на сайте Кремля. Ответственным за исполнение этого пункта поручения стал генпрокурор России Юрий Чайка.

Российский лидер отдал поручение после проверки исполнения решений, которые были направлены на интенсификацию процессов импортозамещения овощной продукции.

Помимо этого российской Счетной палате до 31 декабря поручено провести аудит «мероприятий, направленных на импортозамещение плодоовощной продукции, а также эффективности распоряжения федеральными ресурсами, выделяемыми на эти цели».

Введение Россией продовольственного эмбарго против стран Евросоюза, США, Канады, Австралии и Норвегии стало ответом на антироссийские экономические санкции, которые эти страны начали накладывать в августе 2014 года в связи с присоединением Крыма к России и ситуацией в Донбассе.

В итоге в Россию запретили вводить произведенные в этих странах мясную и молочную продукцию, морепродукты, овощи, фрукты и другую продукцию. В июне 2015 года запрет продлили до августа 2016 года. Украина попала под эмбарго с 1 января 2016 года.

В конце мая 2016 года премьер-министр Дмитрий Медведев поручил подготовить предложения о продлении продовольственного эмбарго, а 31 декабря 2017 года Владимир Путин заявил о продлении ограничений на ввоз «санкционки».