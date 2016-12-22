В парламенте Молдавии предложили запретить показ зарубежных новостей

В парламенте Молдавии зарегистрирован законопроект, который запрещает трансляцию информационных, политико-аналитических и военных программ всех телеканалов из стран, которые не ратифицировали Конвенцию о трансграничном телевидении. К ним относится и Россия. Об этом сообщил председатель парламента Андриан Канду, передает noi.md.

«Мы не хотим запрещать телеканалы, все каналы остаются, но будет ограничена трансляция новостей, информационно-аналитических и военных программ из России», — сказал он.



Как заявил Влад Плахотнюк, лидер Демократической партии Молдавии, которая является автором законодательной инициативы, запрет не коснется развлекательных передач. «Будут сохранены все любимые передачи для нашей публики, которые в основном привлекают телезрителей», — сказал он. По его словам, их можно будет ретранслировать. Запрещены к показу будут только программы с информационным содержанием, пояснил Плахотнюк. Он отметил, что трансляции российских телеканалов будут разрешены, но ограничен только показ определенных программ.

В том случае, если телеканалы не будут соблюдать запрет, то против них могут быть введены санкции, сказал Канду. В числе санкций могут быть финансовые ограничения и отзыв у телеканала лицензии на вещание в стране. ​Канду пояснил, что такие меры необходимы, чтобы обеспечить информационную безопасность Молдавии. «Проведен анализ, который показывает доминирующую позицию новостных программ из-за рубежа, у нас в стране доминирует тенденция дезинформации и пропаганды со стороны зарубежных каналов», — сказал председатель молдавского парламента.

В свою очередь президент Молдавии Игорь Додон заявил, что законопроект о запрете трансляции российских новостей и аналитических программ — желание демократов, которые пытаются «понравиться Западу» и продвигают «антироссийские идеи». «Теперь по указке Вашингтона вы пытаетесь сделать эти изменения», — заявил молдавский лидер. Он подчеркнул, что данный законопроект будет блокироваться.

В конце мая Додон заявил, что отношения России и Молдавии никогда за 25-летнюю историю «не находились на краю пропасти». Так он прокомментировали решение российского Министерства иностранных дел о высылке пятерых молдавских дипломатов. Додон отметил, что к ухудшению отношений между Россией и Молдавией привели решения и действия молдавского правительства и парламентского большинства, которые он назвал безответственными. Молдавский президент подчеркнул, что в том случае, если правительство продолжит «нагнетать напряжение», то «слово скажет народ» Молдавии.



МИД России 31 мая объявил персонами нон грата пятерых сотрудников молдавской дипломатической миссии в Москве. Они должны покинуть страну в течение трех дней. Такие меры были приняты, после того как пятерых российских дипломатов выслали из Молдавии.



Конвенцию о трансграничном телевидении ратифицировали 34 страны, сообщается на сайте Совета Европы. Конвенция регулирует вопрос о свободном вещании телепрограмм разных стран на территории Европы. К странами, которые не ратифицировали и не подписали конвенцию, относятся Андорра, Армения, Азербайджан, Бельгия, Дания, Исландия, Ирландия, Монако. Россия, Греция, Греция, Люксембург, Нидерланды и Швеция документ подписали, но не ратифицировали.