Экс-бухгалтер «Седьмой студии» обвинила следователя в обмане

Бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова Нина Масляева, обвиняемая в мошенничестве на сумму около 1,3 млн руб., заявила, что ее обманул следователь. Об этом сообщает «Дождь».

«Следователь кровно обещал домашний арест, если я признаю вину. Но ничего не изменилось, в суд он вообще не пришел», — рассказала Масляева телеканалу.

Она также сообщила, что ее недавно перевели в маленькую камеру, где у нее «клаустрофобия, воздуха не хватает». По ее словам, там «окно не открывается, вентиляторов нет». Масляева считает, что это «следователь решил помочь». Она добавила, что «медленно умирает», а под домашний арест ее не переводят». «Как будто я злостный убийца, а я главный бухгалтер», — сказала Масляева.

Нина Масляева была арестована в конце мая. По версии следствия, она вместе с экс-директором «Седьмой студии» Юрием Итиным похитила около 1,3 млн руб., выделенных на развитие студии.

Масляева признала свою вину. Во время заседания в Мосгорсуде 8 июня она заявила, что «с самого начала заключила соглашение со следствием».

В рамках дела о хищении из «Седьмой студии» проходили обыски в «Гоголь-центре», в квартире его руководителя, режиссера Кирилла Серебренникова, директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софьи Апфельбаум и еще более чем у десяти человек.