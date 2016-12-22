Учитель заявил об отказе Поклонской «лично» посмотреть фильм «Матильда»

Режиссер Алексей Учитель назвал «бесполезной» встречу с депутатом Натальей Поклонской в Кремле, на которой они обсудили снятый им фильм «Матильда», приводит его слова агентство «Интерфакс».

Он заявил, что его пригласили в Кремль по случаю Дня России 12 июня, где состоялась «поистине историческая встреча с Натальей Поклонской». Режиссер сообщил, что сначала его разговор с депутатом был «доброжелательным», однако просьба Поклонской заключалась, по его словам, в одном: «Покажите картину экспертам, моим».

На предложение Учителя депутату лично посмотреть картину, потому что только она «лично может эмоционально, прагматично, как угодно» оценить, «что там есть плохого», Поклонская ответила: «Никогда и ни в коем случае, мне все эксперты расскажут».

В фильме «Матильда» речь идет о взаимоотношениях наследника престола, будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. В российский и зарубежный прокат картина «Матильда» должна выйти 26 октября.

Незадолго до этого Поклонская направила Учителю письмо, в котором просила предоставить «Матильду» эксперту для оценки. Об этом режиссер сообщал 7 июня. Ранее депутат требовала от Генпрокуратуры проверить фильм, так как считала, что это «антиисторическая подделка», которая «дискредитирует одного из самых почитаемых святых — царя страстотерпца Николая II и его семью».

Также по запросу Поклонской полиция Санкт-Петербурга начала проверку кинокомпании Учителя «Рок» (Rock Films), которая снимала «Матильду», на соответствие налоговому законодательству.

Режиссер фильма связывает проверки с «личными запросами депутата Поклонской», подчеркивая, что не видит «ущемления ни лично себя, ни картины со стороны официальных властей». Претензии Поклонской он объясняет ее личным отношением ​к фигуре Николая II. «...Она пытается как близкого человека его защищать. От чего, не понимаю. В фильме нет негативного отношения», — заявлял Учитель в интервью телеканалу «Дождь».